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/ ©Montage: BMI/ Pachauer/ Canva
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt im Hintergrund ein Polizeiauto mit Blaulicht und im Vordergrund zwei Männer, die sich prügeln.
Zwischen den beiden entwickelte sich ein Handgemenge.
Wien / 10. Bezirk
08/06/2026
Polizeieinsatz

31-Jähriger bricht in Kastenwagen ein, wird von Besitzer verprügelt

Ein 57-jähriger Wiener hat von seinem Balkon in Favoriten aus in der Nacht von Sonntag auf Montag kurz vor Mitternacht beobachtet, wie eine Person die Tür der Ladefläche seines abgestellten Kastenwagens aufdrückte.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
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Daraufhin eilte er zu seinem Fahrzeug, als der 57-Jährige eintraf, befand sich der Mann beriets im Inneren des Kastenwagens, wo er mehrere Werkzeugkisten öffnete. In weiterer Folge kam es zwischen den beiden zu einem Handgemenge, wobei der 57-Jährige dem mutmaßlichen Einbrecher mehrere Schläge ins Gesicht versetzt haben soll, so die Polizei. Zeugen riefen daraufhin die Beamten, diese nahmen den mutmaßlichen Einbrecher, einen 31-jährigen Ungarn, fest. Der Tatverdächtige wurde mit Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht, der 57-Jährige wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.

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