20-Jähriger fährt in Einkaufszentrum mit E-Scooter gegen Geschäfte

Vor Ort stellten die Beamten dann fest, dass die Glasschiebetür eines Einkaufszentrums gewaltsam aufgedrückt worden war. Im Inneren des Gebäudes trafen sie dann einen Mann mit einer Kombizange in der Hand an, der offenbar versuchte, die Eingangstüren von zwei Geschäften aufzubrechen. Zuvor dürfte er mit seinem E-Scooter gegen die Rollgitter gefahren sein, so die Beamten. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 20-jährigen Syrer, der vorläufig festgenommen wurde. Ein Amtsarzt stellte eine Drogenbeeinträchtigung fest. Weitere Ermittlungen sind im Gange.