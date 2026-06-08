Anzeigenhagel bei Schwerpunktkontrollen in Wien

In den Wiener Bezirken Mariahilf, Margareten und Innere Stadt hat die Polizei gemeinsam mit der Stadt umfangreiche Schwerpunktkontrollen im Straßenverkehr durchgeführt.

Im Fokus standen bei den Schwerpunktkontrollen am Samstag, 6. Juni 2026, insbesondere manipulierte E-Scooter und E-Roller mit unzulässiger Höchstgeschwindigkeit bzw. Leistungssteigerung sowie die Kontrolle von Fahrzeuglenkern und gewerberechtlichen Bestimmungen. Im Bereich Margareten wurden so zwischen 9 und 17 Uhr insgesamt 51 Anzeigen erstattet sowie zehn Organmandate ausgestellt. Dabei wurden 22 manipulierte E-Scooter und E-Roller beanstandet.

80 Anzeigen, 43 Organmandate in der Inneren Stadt

In der Inneren Stadt hat man zwischen 19 und 2 Uhr Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt auf die Poser-Szene insbesondere auf der Rotenturmstraße durchgeführt. Insgesamt wurden nicht weniger als 80 Anzeigen erstattet und 43 Organmandate ausgestellt. Zehn Fahrzeuge wurden der Landesfahrzeugprüfstelle vorgeführt, wobei diese 35 schwere technische Mängel feststellte. Darüber hinaus haben die Beamten auch noch 14 Kennzeichen vorläufig abgenommen, vier Lenker erhielten von Schnellrichtern Geldstrafen in der Gesamthöhe von 750 Euro.