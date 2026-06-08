Tausende Zuschauer nahmen vor dem Wiener Rathaus an den österreichischen Staatsmeisterschaften im Gewichtheben teil. Dabei konnte der gebürtige Klagenfurter Dominik Čertov ganz knapp den Titel ergattern.

Am vergangenen Wochenende fanden die Sport Austria Finals am Wiener Rathausplatz statt. Dort konnte sich Dominik Čertov den Staatsmeistertitel im Gewichtheben in der Kategorie bis 88 Kilogramm sichern. Der Athlet und Spitzensportler der Justizwache zeigte vor tausenden Zuschauern eine starke Leistung und erzielte 316 Kilogramm im Zweikampf. Mit 142 Kilogramm im Reißen und 174 Kilogramm im Stoßen setzte sich Čertov in einem Duell gegen Hmayak Misakyan durch.

©Sport Austria Finals/Michael Meindl Dominik Čertov ist Staatsmeister im Gewichteheben.

Staatsmeister zu werden „ist etwas ganz Besonderes“

Die Entscheidung fiel dabei erst mit den letzten Versuchen. Am Ende gewann Čertov den Titelkampf mit nur einem Kilogramm Vorsprung und krönte sich damit zum Staatsmeister 2026. „Es hat sich wie ein Traum angefühlt. Mitten in meiner Wahlheimat vor dem Wiener Rathaus Staatsmeister zu werden, ist etwas ganz Besonderes“, sagt Dominik Čertov. Nach mehreren internationalen Einsätzen und erfolgreichen Meisterschaftsauftritten fügt Čertov seiner Erfolgsliste einen weiteren Staatsmeistertitel hinzu und bleibt damit einer der prägenden Athleten des österreichischen Gewichthebens.