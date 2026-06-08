Wetter in Wien: Erst Sonne, dann Schauer und Gewitter

Die Wiener müssen sich am Dienstag auf Schauer und Gewitter einstellen. Es werden bis zu 28 Grad erwartet.

Am Dienstagvormittag ziehen bereits ein paar Wolkenfelder über die Stadt, zeitweise scheint aber noch die Sonne. „Ab Mittag steigt jedoch die Schauer- und Gewitterneigung deutlich an“, so die GeoSphere Austria. Mit der Störungszone frischt mäßiger bis lebhafter Westwind auf. Die Temperaturen liegen in der Früh um 18 Grad und erreichen im Laufe des Tages nochmals bis 28 Grad.