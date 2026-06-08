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Das Bild auf 5min.at zeigt das Panorama von Wien.
In Wien wird es am Dienstag wechselhaft.
Wien
08/06/2026
Prognose

Wetter in Wien: Erst Sonne, dann Schauer und Gewitter

Die Wiener müssen sich am Dienstag auf Schauer und Gewitter einstellen. Es werden bis zu 28 Grad erwartet.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)
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Am Dienstagvormittag ziehen bereits ein paar Wolkenfelder über die Stadt, zeitweise scheint aber noch die Sonne. „Ab Mittag steigt jedoch die Schauer- und Gewitterneigung deutlich an“, so die GeoSphere Austria. Mit der Störungszone frischt mäßiger bis lebhafter Westwind auf. Die Temperaturen liegen in der Früh um 18 Grad und erreichen im Laufe des Tages nochmals bis 28 Grad.

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