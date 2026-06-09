Betreuerin mit drei Promille attackierte 70-Jährigen

In Wien-Donaustadt verletzte eine 24-Stunden-Betreuerin den Ehemann ihrer Klientin. Auch der Sohn wollte helfen, dann ging die Frau auf ihn los.

In Wien-Donaustadt kam es am Montagabend, dem 8. Juni 2026, zu einem Polizeieinsatz. Gegen 22.45 Uhr attackierte und verletzte eine 24-Stunden-Betreuerin im alkoholisierten Zustand den 70-jährigen Ehemann ihrer betreuten Klientin. Davor kam es laut Landespolizeidirektion Wien zu einem Streit. Der Grund: Die Frau konsumierte wiederholt Alkohol im Wohnhaus. Während der Auseinandersetzung entleerte sie außerdem Bierdosen im Haus beziehungsweise warf sie auf den Boden.

Sohn wollte helfen

Als der 45-jährige Sohn des Verletzten seinem Vater zur Hilfe kam, schlug die Betreuerin auch auf ihn ein. Verletzt wurde der Sohn dabei nicht. Danach bedrohte die 41-jährige Tatverdächtige, eine rumänische Staatsbürgerin, den 45-Jährigen gefährlich. Laut Polizei kündigte sie sinngemäß an, ihre Brüder würden ihn töten. Die Polizei nahm die Frau vorläufig fest. Ein Alkotest ergab laut Landespolizeidirektion Wien einen Wert von beinahe drei Promille. Gegen die 41-Jährige wurden zudem Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen. Außerdem wurden mehrere verwaltungsstrafrechtliche Anzeigen gelegt.

Mehrere Anzeigen

Diese Anzeigen betreffen laut Polizei unter anderem Lärmerregung, Anstandsverletzung und aggressives Verhalten. Auch Anzeigen nach dem Fremdenpolizeigesetz sowie dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz wurden gelegt.