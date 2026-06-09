Fünf Verletzte: 81-Jährige nach schwerem Unfall in Wien in Schockraum

In der Kärntner Straße im ersten Wiener Bezirk hat sich Montagabend, am 8. Juni 2026 gegen 19.55 Uhr, ein schwerer Unfall ereignet. Eine 81-jährige Autofahrerin wurde dabei verletzt und anschließend in einen Schockraum gebracht.

Nach derzeitigem Erhebungsstand soll eine 81-jährige Autofahrerin eine Radfahrerin auf einer Überfahrt in der Kärntner Straße in der Inneren Stadt von Wien erfasst haben, als sie vom Kärntner Ring nach rechts in die Kärntner Straße einbog. Die Autofahrerin stieg daraufhin kurz aus, setzte laut Zeugen ihre Fahrt unmittelbar danach fort, beschleunigte stark und kollidierte mit drei weiteren Autos.

Drei Autos nach Unfall nicht mehr fahrbereit

In weiterer folge ist die 81-Jährige gegen die Blechwand einer Baustelleneinrichtung gekracht und dort zum Stillstand gekommen. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und musste in einen Schockraum gebracht werden. Sowohl die Radfahrerin als auch die Autofahrer wurden leicht verletzt. Insgesamt vier Personen wurden von der Rettung notfallmedizinisch versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Drei Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Weitere Erhebungen zum genauen Unfallhergang laufen.