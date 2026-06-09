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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Berufsrettung Wien in der Nacht von vorne mit Blaulicht.
In einer Wohnung in Wien-Favoriten ist ein Streit komplett eskaliert.
Wien / 10. Bezirk
09/06/2026
In Wiener Wohnung

Streit eskaliert: 20-Jähriger sticht auf Kontrahenten ein

Aus bisher unbekannter Ursache ist am späten Montagabend, am 8. Juni 2026 gegen 20 Uhr, in der Leibnizgasse in Wien-Favoriten ein Streit zwischen zwei Männern in einer Wohnung ausgebrochen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)
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Wie die Polizei berichtet, steht ein 20-jähriger Österreicher nun im Verdacht, seinen Kontrahenten bei diesem Streit mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Beim Eintreffen der Polizisten entfernte sich der Tatverdächtige zunächst von der Einsatzörtlichkeit, kehrte später aber wieder zurück und konnte festgenommen werden. Das schwer verletzte Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte bisher aufgrund seines Gesundheitszustands nicht befragt werden, so die Beamten.

Landeskriminalamt führt Ermittlungen

Der festgenommene Tatverdächtige wurde bei dem Vorfall ebenfalls verletzt. Im Zuge der Amtshandlung wurden bei ihm mehrere Klappmesser sowie eine geringe Menge an Drogen sichergestellt. Unter den sichergestellten Gegenständen war auch die Tatwaffe. Die weiteren Ermittlungen werden nun vom Landeskriminalamt geführt.

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