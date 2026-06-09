Streit eskaliert: 20-Jähriger sticht auf Kontrahenten ein

Aus bisher unbekannter Ursache ist am späten Montagabend, am 8. Juni 2026 gegen 20 Uhr, in der Leibnizgasse in Wien-Favoriten ein Streit zwischen zwei Männern in einer Wohnung ausgebrochen.

Wie die Polizei berichtet, steht ein 20-jähriger Österreicher nun im Verdacht, seinen Kontrahenten bei diesem Streit mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Beim Eintreffen der Polizisten entfernte sich der Tatverdächtige zunächst von der Einsatzörtlichkeit, kehrte später aber wieder zurück und konnte festgenommen werden. Das schwer verletzte Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte bisher aufgrund seines Gesundheitszustands nicht befragt werden, so die Beamten.

Landeskriminalamt führt Ermittlungen

Der festgenommene Tatverdächtige wurde bei dem Vorfall ebenfalls verletzt. Im Zuge der Amtshandlung wurden bei ihm mehrere Klappmesser sowie eine geringe Menge an Drogen sichergestellt. Unter den sichergestellten Gegenständen war auch die Tatwaffe. Die weiteren Ermittlungen werden nun vom Landeskriminalamt geführt.