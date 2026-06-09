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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Dieb bricht über das Fenster in ein Auto ein.
Zusätzlich hat er einige Gegenstände aus dem Fahrzeug gestohlen.
Wien / 10. Bezirk
09/06/2026
Festnahme

21-Jähriger schlägt mit Feuerlöscher Autoscheibe ein

Am Wiener Hauptbahnhof soll ein 21-jähriger Mann Montagfrüh, am 8. Juni 2026 gegen 7.30 Uhr, mit einem Feuerlöscher die Seitenscheibe eines abgestellten Fahrzeugs eingeschlagen und daraus mehrere Gegenstände gestohlen haben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)
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Der Tatverdächtige konnte wenig später von Polizisten angehalten werden und verweigerte gegenüber diesen jegliche Angaben. Bereits davor waren die Beamten wegen des Verdachts einer gefährlichen Drohung mit einem Messer zum Hauptbahnhof gerufen worden. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um die selbe Person handeln dürfte. Bei der Durchsuchung wurden ein Messer sowie mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Die gestohlenen Gegenstände konnten dem Opfer noch vor Ort wieder gegeben werden. Der 21-jährige Syrer wurde vorläufig festgenommen, weitere Ermittlungen sind im Gange.

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