21-Jähriger schlägt mit Feuerlöscher Autoscheibe ein

Der Tatverdächtige konnte wenig später von Polizisten angehalten werden und verweigerte gegenüber diesen jegliche Angaben. Bereits davor waren die Beamten wegen des Verdachts einer gefährlichen Drohung mit einem Messer zum Hauptbahnhof gerufen worden. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um die selbe Person handeln dürfte. Bei der Durchsuchung wurden ein Messer sowie mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Die gestohlenen Gegenstände konnten dem Opfer noch vor Ort wieder gegeben werden. Der 21-jährige Syrer wurde vorläufig festgenommen, weitere Ermittlungen sind im Gange.