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/ ©Fotomontage Canva
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Polizist und einen E-Scooter Fahrer.
Die Polizei hat Verkehrskontrollen in Wien-Liesing durchgeführt.
Wien / 23. Bezirk
09/06/2026
177 Anzeigen

Bei Schwerpunkt: Polizei zieht 74 km/h schnellen E-Scooter aus dem Verkehr

In Wien-Liesing haben Beamte des Stadtpolizeikommandos am Montag, 8. Juni 2026, eine ganztägige verkehrspolizeiliche Schwerpunktaktion durchgeführt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Im Rahmen der Schwerpunktaktion haben die Beamten nicht weniger als 130 Organmandate ausgestellt, dabei ging es vor allem um Geschwindigkeitsübertretungen. Zudem wurden 177 Anzeigen wegen diverser Verkehrsdelikte gestellt. Weiters haben die Polizisten 70 Alkovortests durchgeführt und in einem Fall auch den Führerschein wegen Alkohol am Steuer abgenommen. Außerdem wurden mehrere E-Scooter und Mopeds, die technisch verändert wurden und unzulässige Höchstgeschwindigkeiten erreichten, ertappt. Ein E-Scooter kam dabei beim Rollentest auf 74 km/h, ein Moped immerhin noch auf 71 km/h. Entsprechende Anzeigen wurden in allen Fällen erstattet.

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