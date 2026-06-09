Bei Schwerpunkt: Polizei zieht 74 km/h schnellen E-Scooter aus dem Verkehr

Im Rahmen der Schwerpunktaktion haben die Beamten nicht weniger als 130 Organmandate ausgestellt, dabei ging es vor allem um Geschwindigkeitsübertretungen. Zudem wurden 177 Anzeigen wegen diverser Verkehrsdelikte gestellt. Weiters haben die Polizisten 70 Alkovortests durchgeführt und in einem Fall auch den Führerschein wegen Alkohol am Steuer abgenommen. Außerdem wurden mehrere E-Scooter und Mopeds, die technisch verändert wurden und unzulässige Höchstgeschwindigkeiten erreichten, ertappt. Ein E-Scooter kam dabei beim Rollentest auf 74 km/h, ein Moped immerhin noch auf 71 km/h. Entsprechende Anzeigen wurden in allen Fällen erstattet.