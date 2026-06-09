Verstecken zwecklos: Polizeihund findet Kircheneinbrecher (37)

Ein 37-jähriger Serbe steht im Verdacht, In der Nacht auf Dienstag, 9. Juni 2026 gegen 0.30 Uhr, in eine Kirche im vierten Wiener Bezirk eingebrochen zu sein. Diensthund "Orlik" konnte ihn schließlich aufspüren.

In Wien-Wieden wurde in der Nacht auf Dienstag in eine Kirche eingebrochen. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der 37-Jährige dabei die Eingangstür gewaltsam aufgebrochen haben. Anrainer wurden auf den Vorfall aufmerksam und riefen die Polizei. In der Kirche soll der Tatverdächtige einen Altarschrank aufgebrochen und versucht haben, einen vergoldeten Deckel eines Kelchs sowie ein silbernes Kruzifix zu stehlen.

Tatverdächtiger unter mehreren Decken versteckt

Die Kirche wurde von den herbeigerufenen Beamten in weiterer Folge in Zusammenarbeit mit der Polizeidiensthundeeinheit durchsucht. Der Tatverdächtige versteckte sich dabei unter mehreren Decken im Altarbereich, konnte aber von Diensthund „Orlik“ aufgespürt und schließlich vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen werden nun vom Landeskriminalamt geführt.