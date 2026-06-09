Fußballlegende kickt im Tiergarten Schönbrunn mit Elefanten

Zur Vorbereitung auf die anstehende Fußball WM spielt ehemaliger Torjäger Hans Krankl zusammen mit Elefanten im Tiergarten Schönbrunn in Wien. Besonders der einjährige Elefant findet daran tierischen Gefallen.

Die Fußball-WM steht vor der Tür und auch die Elefanten im Tiergarten in Wien kriegen das zu spüren. Der bald einjährige Elefantenbulle absolvierte eine besondere Trainingseinheit – mit keinem Geringeren als Fußballlegende Hans Krankl. Kaum passte Krankl ihm den WM-Ball zu, wurde dieser durchs Gehege gekickt. Der ehemalige Torjäger beurteilte die Beinarbeit des Nachwuchstalents streng. Sein Resümee: „Absolut zum Gebrauchen. Top!“ Krankl richtete augenzwinkernd eine Botschaft an den ÖFB-Teamchef: „Der Ralf Rangnick sollte sich den Kleinen anschauen, vielleicht kommt er in Frage – zweifelsohne ein nicht uninteressanter Spieler.“ Auch die Mutter des Elefantenbullen ist vom Fußballfieber gepackt worden.

Mal eine etwas andere Abwechslung

Was sich Arnautović, Sabitzer, Alaba und Co. vom tierischen Nachwuchstalent abschauen können, weiß Krankl genau: „Die Robustheit und Stärke. Sie müssen robust in der Abwehr sein und da ist der Kleine schon sehr stark.“ An der Schnelligkeit müsse hingegen noch gearbeitet werden. Die Frage, ob vier Beine beim Fußball von Vorteil seien, nahm Krankl mit Humor: „Da fehlt mir die Erfahrung, ich hab nur zwei“, so Krankl mit einem Lachen. Man braucht kein Elefantengedächtnis, um sich an Cordoba zu erinnern – und im Tiergarten Schönbrunn wurde die Vorfreude auf die Fußball-WM auf tierische Weise geweckt. Für die Elefanten war die Aktion eine willkommene Abwechslung. „Die Beschäftigung unserer Elefanten ist vielfältig. Normalerweise bevorzugen wir natürliche Materialien wie Äste oder Baumstämme, die die Tiere aus ihrem natürlichen Lebensraum kennen, aber zum WM-Start muss es natürlich ein Ball sein“, so Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck.

©Daniel Zupanc | Sowohl Mama als auch Junges finden Gefallen am Fußballspielen. ©Daniel Zupanc | Sowohl Mama als auch Junges finden Gefallen am Fußballspielen.