Blitz schlägt in Flugzeug ein: Passagiere sitzen in Wien fest

Eigentlich sollte eine 5-Minuten-Leserin bereits im Flieger nach Barcelona sitzen, doch es kam alles anders: Ein Blitzeinschlag in das Flugzeug hat die Reise unterbrochen.

Was als Vorfreude auf die Reise von Wien nach Barcelona begann, entpuppte sich schnell zu einem Vorfall, der zunächst für Schrecken unter den Fluggästen sorgte. „Wir waren schon in der Luft, als es zu einem Blitzeinschlag in den Flieger kam, direkt in die Düsen“, schilderte die Leserin im Gespräch mit 5 Minuten. „Haben aber nicht wirklich was mitbekommen, außer dass es ein bisschen gewackelt hat.“ Der Flieger musste umkehren und die Fluggäste sitzen in Wien fest und fragen sich: Wann geht es endlich weiter?

©Flughafen Wien Der Flug von Wien nach Barcelona wurde verschoben.

Flugzeug wird nach Blitzschlag überprüft

Was erstmal nach einem tragischen Vorfall klingt, sei allerdings nichts Dramatisches, wie Austrian-Airlines-Sprecherin Andrea Hansal gegenüber 5 Minuten verrät. Demnach sei die Rücklandung ein ganz normales Prozedere. „Das Flugzeug wird bei uns gecheckt, weil in Barcelona kein Techniker vor Ort ist“, erklärt sie. Es handle sich dabei um eine reine Sicherheitsmaßnahme. Nach solch einem Vorfall sei es üblich, das Flugzeug technisch genauer unter die Lupe zu nehmen – für die Gäste sei das lediglich unangenehm, weil sie statt nach Barcelona zu fliegen nun warten müssen.

Flug nach Barcelona soll bald weitergehen

Dieser Vorfall sei aber kein seltener. „Gewitter kommen immer wieder mal vor. Aber die Crew ist bestens vorbereitet und trainiert, und auch die Technik und das Flugzeug werden regelmäßig gewartet“, heißt es. Die Fluggäste wurden laut Hansal bereits in ein anderes Flugzeug gebracht und werden in den nächsten Minuten die Reise nach Barcelona starten. „Das betroffene Flugzeug bleibt heute noch am Boden. Es wird generalüberholt und soll morgen wieder in den Dienst gehen“, so die Sprecherin im Gespräch mit 5 Minuten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.06.2026 um 17:20 Uhr aktualisiert