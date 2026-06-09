Hellseherin orakelt Zukunft von Rangnick in Hinblick auf Fußball-WM

In Wien prophezeit eine Hellseherin die Zukunft vom Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft Rangnick und dem ÖBF-Team vor der Fußball WM. Damit lockt sie einige Interessenten.

Sie gilt als die Kassandra des deutschsprachigen Raums. Lilo von Kiesenwetter ist als gefragte Hellseherin nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich aktiv, hat vor allem in Wien viele Kunden. Der medial omnipräsenten Magierin entgeht nichts – und so verfolgt die spirituelle Grande Dame, gepusht von Supportern wie dem Kölner Paten Marcel Le Bonvivant Debler, natürlich auch die aktuellen Geschehnisse im Vorfeld der Fußball-WM, die in wenigen Tagen in den USA, Kanada und Mexiko losgeht. Alle rätseln jetzt: Wie weit kommt das ÖFB-Team? Also: Was sagt von Kiesenwetter uns Österreichern voraus? „Den Trainer, meinen Landsmann Ralf Rangnick, hab ich mir wirklich angeguckt. Der hat einen super Charakter und ist ein Super-Typ. Und sorry – die ÖFB-Asse wären wirklich ohne den gar nicht für die Endrunde nominiert worden“, sagt uns Lilo knallhart zur Sensations-Quali, der ersten seit 1998 für Team Austria überhaupt.

Und wie geht es weiter?

Wie geht es mit Rangnick weiter? Haut er zu Milan ab oder bleibt er dem ÖFB treu? Lilo schaut für 5min in die Karten bzw. die Glaskugel. „Das sehe ich! Und Ralle wird auch weiter beim ÖFB bleiben und die werden also auch noch mal eine Quali gewinnen, aber nicht die Weltmeisterschaft“, so Lilo, die in Deutschland die Bingo-Säle großer Casinos wie in Aachen zuverlässig füllt. Sie sagt weiter: „Rangnick ist authentisch, der setzt sich total ein. Der ist total überzeugt, aber der stellt die Mannschaft nach Baumgartners Ausfall auch noch mal ein bisschen um. Alle sind erstaunt.“ Ihre Prognose: „Und die kommen durch die Gruppe weiter, aber ich sehe sie nicht am Ziel in den letzten KO-Spielen. Also, da sehe ich sie nicht. Schwierig wird es ja schon gegen Argentinien mit meinem Liebling Leo Messi. Doch Österreich wird auch weiterhin eine Rolle spielen mit diesem wunderbaren Trainer. Ich freue mich, Österreich so spielen zu sehen!“

©zvg Die Hellseherin Lilo schaut in die ungewisse Zukunft und schließt Aussagen.

Die Siegburgerin hat eben eine besondere Beziehung zum Land. „Ich liebe Österreich, weil ich nicht nur Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz unterwegs bin und und immer wieder mal in in Wien tätig sein darf. Und da habe ich auch meine Klienten und die freuen sich auch, weil der Weg zu mir ist ja sehr weit und Wien ist da immer eine Reise wert“, so Lilo.

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Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.06.2026 um 19:28 Uhr aktualisiert