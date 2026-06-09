Wolken statt Sommerfeeling: So wird das Wetter am Mittwoch in Wien

Der Mittwoch zeigt sich in Wien überwiegend grau. Die Sonne bleibt meist hinter dichten Wolken verborgen, dazu kann es im Tagesverlauf vereinzelt leicht regnen.

Wer am Mittwoch auf sonniges Frühsommerwetter hofft, wird in Wien wohl enttäuscht. Über weite Strecken des Tages bestimmen dichte Wolken das Bild am Himmel. Auflockerungen bleiben eher die Ausnahme, heißt es von der GeoSphere Austria. Vor allem am Nachmittag und Abend sind einzelne Regenschauer nicht ausgeschlossen. Dabei handelt es sich meist nur um geringe Niederschlagsmengen. Nasser dürfte es erst in den Nachtstunden auf Donnerstag werden, wenn sich der Regen zunehmend ausbreitet.

Milde Temperaturen

Trotz der vielen Wolken bleibt es vergleichsweise mild. In den Morgenstunden liegen die Temperaturen bei etwa 16 bis 17 Grad. Im Laufe des Tages werden Höchstwerte um 21 Grad erreicht. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus nordwestlicher bis nördlicher Richtung. Insgesamt präsentiert sich das Wetter damit zwar freundlich temperiert, aber deutlich weniger sommerlich als zuletzt.