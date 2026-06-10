Private Nummer ruft an und legt auf? Das steckt dahinter

Private Nummer ruft an und legt sofort wieder auf? Auch in Österreich kennen viele diese Situation. Die Arbeiterkammer Niederösterreich erklärt, warum Betrüger oft längst an deine Daten kommen.

Private Nummer ruft an und legt sofort wieder auf? Laut Arbeiterkammer Niederösterreich kann so geprüft werden, ob deine Telefonnummer aktiv genutzt wird.

Private Nummer ruft an und legt sofort wieder auf? Laut Arbeiterkammer Niederösterreich kann so geprüft werden, ob deine Telefonnummer aktiv genutzt wird.

Eine private Nummer ruft an, es läutet kurz und dann ist schon wieder aufgelegt. Laut Arbeiterkammer Niederösterreich ist das inzwischen für viele eine ganz normale Situation. Der Grund dahinter: So wird geprüft, ob deine Telefonnummer überhaupt genutzt wird. Ist sie aktiv, kann sie für weitere Betrugsversuche interessant werden.

Viele Spuren

Doch wie kommen Betrüger überhaupt an deine Nummer? Die Arbeiterkammer Niederösterreich sagt dazu klar: Oft braucht es dafür gar nicht viel. Viele Daten liegen bereits online herum. Häufig stammen sie aus Datenlecks bei Online-Shops, Apps oder anderen Diensten. Dort können Informationen gestohlen oder sogar verkauft werden. Auch soziale Medien spielen eine große Rolle. Geburtstage, Familie, Job oder Urlaubsfotos wirken harmlos. Für Betrüger können genau solche Angaben aber wertvoll sein. Daraus bauen sie Geschichten, die glaubwürdig klingen sollen. Die Arbeiterkammer warnt deshalb: „Dein öffentliches Profil ist somit ein Datenbuffet zur freien Entnahme.“

Falsche Gewinne

Eine weitere Quelle sind Gewinnspiele und falsche Umfragen. Man nimmt schnell teil, hofft auf einen Gewinn und gibt dabei persönliche Daten preis. Laut Arbeiterkammer kann genau das zum Problem werden. Denn diese Informationen können später für Betrugsmaschen verwendet werden.

„Je weniger öffentlich ist, desto schwerer haben es die Täter“

Manchmal werden Telefonnummern auch einfach automatisch ausprobiert. Irgendeine Nummer ist dann ein Treffer. Die Arbeiterkammer Niederösterreich rät deshalb: „Je weniger öffentlich ist, desto schwerer haben es die Täter. Und wenn dir etwas komisch vorkommt, nicht klicken, nicht zahlen, kurz prüfen.“ Mehr Tipps gibt es laut Arbeiterkammer in ihrem Video zu unterschiedlichen Betrugsmaschen.