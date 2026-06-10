Junge Frau schwer verletzt vor Wohnung in Wien gefunden

In der Weyringergasse in Wien-Wieden wurde eine junge Frau schwer verletzt vor ihrer Wohnung gefunden. Die Polizei bittet nun dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine junge Frau ist am 1. Juni 2026 vor ihrer Wohnung im 4. Wiener Bezirk schwer verletzt aufgefunden worden. Passiert sein dürfte der Vorfall laut Polizei im Zeitraum von 31. Mai, 23 Uhr, bis 1. Juni, 6 Uhr. Der genaue Hergang ist derzeit noch unklar. Die Frau lag in der Weyringergasse und war bewusstlos. Die Berufsrettung Wien versorgte sie noch vor Ort notfallmedizinisch. Danach wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Was ist passiert?

Warum die Frau so schwer verletzt wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Laut Landespolizeidirektion Wien kann aufgrund der Auffindungssituation derzeit auch ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden. Erschwert werden die Ermittlungen dadurch, dass sich die junge Frau nicht an den Abend beziehungsweise die Nacht erinnern kann. Bisherige Befragungen brachten laut Polizei keine neuen Erkenntnisse.

Polizei sucht Zeugen

Die Wiener Polizei richtet sich deshalb nun an mögliche Zeugen. Gesucht werden Personen, die sich zwischen 31. Mai, 23 Uhr, und 1. Juni, 6 Uhr, im Bereich der Weyringergasse im 4. Bezirk aufgehalten haben. Besonders wichtig sind Beobachtungen im Zusammenhang mit einer jungen Frau. Laut Polizei war sie mit einem Pyjama bekleidet: „bestehend aus einem orangefarbenen kurzen Oberteil und dunkelblauen kurzen Shorts bekleidet und barfuß“.

Hinweise erbeten

Wer in dieser Nacht etwas Auffälliges gesehen hat, soll sich beim Landeskriminalamt Wien melden. Hinweise werden auch vertraulich entgegengenommen. „Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01 31310 43800 erbeten“, so die Landespolizeidirektion Wien.