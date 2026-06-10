Messerattacke in Wien: Polizei sucht diesen Mann

Am Viktor-Adler-Platz in Wien-Favoriten wurden zwei Männer lebensgefährlich verletzt. Jetzt sucht die Polizei mit Fotos nach einem mutmaßlichen Tatverdächtigen.

Die Wiener Polizei sucht nach diesem Mann: Er soll am Viktor-Adler-Platz zwei Männer mit einem Messer attackiert haben.

Die Wiener Polizei sucht nach diesem Mann: Er soll am Viktor-Adler-Platz zwei Männer mit einem Messer attackiert haben.

Am 30. Mai 2026 kam es gegen 15.45 Uhr am Viktor-Adler-Platz in Wien-Favoriten zu einem schweren Vorfall. Laut Landespolizeidirektion Wien gerieten zumindest vier Personen aus bislang unbekanntem Grund in einen Streit. Dieser mündete schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung. Im Zuge dieser Schlägerei soll ein 26-jähriger indischer Staatsangehöriger zwei Männer mit einem Messer attackiert haben. Ein 31-Jähriger und ein 28-Jähriger wurden dabei lebensgefährlich verletzt. Wie genau es zu der Attacke kam, ist laut Polizei weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Suche läuft

Die Ermittler konnten die Identität des mutmaßlichen Tatverdächtigen laut Aussendung aufgrund von Zeugenaussagen rasch feststellen. Sein Aufenthaltsort konnte bisher jedoch nicht ausgeforscht werden. Deshalb ersucht die Wiener Polizei nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um die Veröffentlichung von Lichtbildern.

©LPD Wien Nach dem Vorfall in Wien-Favoriten bittet die Polizei um Hinweise zum Aufenthaltsort des mutmaßlichen Tatverdächtigen.

Hinweise erbeten

Mit den Fotos soll der Aufenthaltsort des mutmaßlichen Tatverdächtigen ausgeforscht werden. Die Landespolizeidirektion Wien ersucht um Mithilfe: „Sachdienliche Hinweise, insbesondere ob der 26-Jährige gesehen wurde oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort gemacht werden können, (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten“