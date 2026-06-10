Wiener Postfiliale überfallen: Täter noch am Tatort festgenommen

In Wien-Döbling wurde am Dienstag eine Postfiliale überfallen. Der maskierte Tatverdächtige kam nicht weit: Die Polizei nahm ihn noch in der Filiale fest.

Ein maskierter Mann betrat am Dienstag, dem 9. Juni 2026 gegen 17.30 Uhr eine Postfiliale im 19. Wiener Bezirk. Laut Landespolizeidirektion Wien bedrohte er die anwesenden Angestellten mit einer täuschend echt aussehenden Schusswaffe. Der Mann forderte Bargeld und wollte seinen Forderungen Nachdruck verleihen. Dafür repetierte er die Waffe zweimal, dabei wurde eine Hülse ausgeworfen.

Bargeld gefordert

Ein Mitarbeiter nahm daraufhin Bargeld aus zwei Kassen und gab es in einen Sack. Dem Tatverdächtigen war die Beute laut Polizei aber offenbar nicht genug. Er forderte den Angestellten auf, weiteres Bargeld aus dem Tresor zu holen. Als ihm gesagt wurde, dass sich dort kein Bargeld befinde, ging der Mann selbst in den hinteren Bereich der Filiale, um das zu überprüfen.

Polizei alarmiert

Danach kam der Tatverdächtige wieder in den Kundenbereich zurück. Er wollte die Filiale mit dem erbeuteten Bargeld verlassen. In der Zwischenzeit war aber bereits die Polizei verständigt worden. Nur drei Minuten nach der Alarmierung trafen die Einsatzkräfte am Tatort ein. Noch bevor der Mann die Postfiliale verlassen konnte, wurde er von den Beamten angehalten und festgenommen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen 60-jährigen österreichischen Staatsbürger. Bei der Waffe stellte sich heraus, dass es sich um eine Luftdruckwaffe handelte.

Angestellte im Spital

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Postfiliale standen nach dem Vorfall unter erheblichem Schock. Eine Angestellte erlitt eine Panikattacke. Sie wurde von der Berufsrettung Wien zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. „Die weiteren Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Wien geführt“, so die Landespolizeidirektion Wien.