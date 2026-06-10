Geldstreit in Ottakring: 33-Jähriger soll zugestochen haben

In Wien-Ottakring ist ein Streit um offene Geldforderungen eskaliert: Zwei Brüder wurden in einem Verkaufsraum verletzt. Drei Tatverdächtige flüchteten, ihre Identität ist aber bereits bekannt.

Am Dienstag, dem 9. Juni 2026, kam es gegen 14.15 Uhr im 16. Wiener Bezirk zu einem Vorfall zwischen einem Bauunternehmen und einem Immobilienunternehmen. Laut Landespolizeidirektion Wien bestanden zwischen den Firmen bereits seit Wochen Streitigkeiten. Hintergrund waren offene Geldforderungen des Bauunternehmens für bereits durchgeführte Sanierungsarbeiten. Eigentlich sollte es in einem Verkaufsraum des Bauunternehmens zu einem klärenden Gespräch kommen. Dafür erschienen die beiden Geschäftsführer des Immobilienunternehmens gemeinsam mit einer weiteren Person vor Ort. Doch die Lage kippte offenbar rasch.

Zwei Brüder verletzt

Im Verlauf des Gesprächs sollen die drei Männer gegenüber den beiden Geschäftsführern des Bauunternehmens handgreiflich geworden sein. Ein 33-jähriger Tatverdächtiger soll dabei einen spitzen Gegenstand aus seiner Hosentasche gezogen haben. Danach soll er mehrfach auf die beiden Brüder eingestochen haben. Die beiden Männer wurden dabei verletzt. Einer der beiden, ein 38-Jähriger, erlitt mehrere Schnittverletzungen. Sein 41-jähriger Bruder kam mit leichten Schnittverletzungen sowie Abschürfungen und Prellungen davon.

Täter flüchteten

Nach dem Vorfall flüchteten die drei Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Die verletzten Brüder verständigten danach die Polizei. Die Berufsrettung Wien versorgte die beiden Männer noch vor Ort. Der 38-Jährige wurde im Anschluss mit mehreren Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zum Zustand des Mannes wurden keine weiteren Angaben gemacht.

Ermittlungen laufen

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den drei Tatverdächtigen verlief vorerst negativ. Die Polizei konnte die Identität der drei mutmaßlichen Tatverdächtigen aber rasch ausforschen. Die weiteren Ermittlungen sind laut Landespolizeidirektion Wien im Gange. Wörtlich heißt es dazu: „Weitere Ermittlungen sind im Gange“.