Austria holt junges BVB-Talent nach Wien-Favoriten

Austria Wien hat sich die Dienste von Jonas Feddersen gesichert. Der 19-jährige Innenverteidiger kommt ablösefrei von Borussia Dortmund nach Wien-Favoriten. Bei den Veilchen unterschreibt der Linksfuß einen Vertrag bis Sommer 2029. Zunächst soll Feddersen bei den Young Violets in der 2. Liga Spielpraxis sammeln.

Start im Juni

Der 1,94 Meter große Defensivspieler wird am 18. Juni mit der Kampfmannschaft in die Vorbereitung starten. Seine ersten Pflichtspiele soll er aber vorerst bei den Young Violets absolvieren. Dort soll er sich Schritt für Schritt weiterentwickeln und für höhere Aufgaben empfehlen. Für die Austria ist Feddersen damit vor allem ein Spieler mit Blick in die Zukunft.

Erfahrung beim BVB

In der vergangenen Saison kam Feddersen 21 Mal für Borussia Dortmund II zum Einsatz. Davor durchlief er sämtliche Nachwuchsmannschaften des BVB. Auch international konnte der junge Innenverteidiger bereits Erfahrung sammeln: Er spielte zehn Mal in der UEFA Youth League und lief zwei Mal für die U16-Nationalmannschaft des DFB auf.

„Richtiger Schritt“

Feddersen selbst freut sich auf seine neue Aufgabe in Wien. „Ich freue mich sehr über meinen Wechsel zur Austria. Die Gespräche mit Tomas Zorn waren sehr positiv und haben mir eine klare Perspektive für meine weitere Entwicklung vermittelt. Die Austria ist ein toller Verein und Wien eine super Stadt, mit der ich mich voll identifizieren kann. Deshalb bin ich überzeugt, dass dieser Wechsel der richtige Schritt für meine Zukunft ist“, sagt Jonas Feddersen.

Verstärkung links hinten

Auch Tomas Zorn sieht im Neuzugang großes Potenzial. „Mit Jonas Feddersen konnten wir einen sehr talentierten und entwicklungsfähigen Defensivspieler für uns gewinnen. Unser Fokus liegt grundsätzlich darauf, Talente aus der eigenen Akademie an den Profibereich heranzuführen. Gleichzeitig analysieren wir laufend, auf welchen Positionen wir zusätzliche Perspektivspieler benötigen. Auf der linken Innenverteidigerposition haben wir aktuell Potenzial für eine externe Verstärkung gesehen. Jonas bringt mit seiner körperlichen Präsenz, seiner Ausbildung bei Borussia Dortmund und seiner Spielanlage ein spannendes Gesamtpaket mit. Er wird zunächst bei den Young Violets Spielpraxis sammeln und soll sich dort Schritt für Schritt für höhere Aufgaben empfehlen.“