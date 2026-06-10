Städtetag in Leoben: Wien-Stadtchef Ludwig fordert mehr Geld für Städte

In Leoben startet heute der 75. Österreichische Städtetag. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Städte ihre Aufgaben weiter stemmen sollen - von Kinderbetreuung bis Verkehr.

Am Mittwoch, dem 10. Juni, hat in Leoben der 75. Österreichische Städtetag begonnen. Zum Auftakt sprachen Städtebund-Präsident Michael Ludwig, Leobens Bürgermeister Kurt Wallner, Brucks Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger und Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger über die Lage der Städte. Besonders im Fokus: die Finanzen der Gemeinden und Städte. Ludwig machte klar, dass viele Aufgaben direkt bei den Kommunen landen. „Wir sorgen für Kindergärten und Schulen, Pflege, Gesundheit und öffentlichen Verkehr. Und genau in diesen Bereichen steigen die Kosten derzeit besonders stark. Gleichzeitig werden immer mehr Aufgaben an die kommunale Ebene herangetragen, ohne dass die Finanzierung im selben Ausmaß mitwächst. Trotzdem leisten wir unseren Beitrag zur gesamtstaatlichen Konsolidierung.“

©Markus Waches | In der Montanuni Leoben beraten Städtevertreter über Wohnen, Energie, Digitalisierung und Gemeindefinanzen.

Ruf nach Reform

Ludwig fordert deshalb eine rasche Reform der Grundsteuer. Konkret sprach er sich für eine Erhöhung der Hebesätze von 500 auf 750 Prozent aus. Das würde Städten und Gemeinden laut Ludwig jährlich rund 396 Millionen Euro bringen. Auch beim verpflichtenden zweiten Kindergartenjahr brauche es finanzielle Klarheit. Zudem müssten Städte und Gemeinden bei Entscheidungen rund um die Lohnnebenkosten miteinbezogen werden. Ludwig betonte: „Und eines ist auch klar: Aus Krisen spart man sich nicht heraus, aus Krisen investiert man sich heraus und Entscheidungen können nur gemeinsam und auf Augenhöhe getroffen werden.“

Leoben als Anker

Für Gastgeber Kurt Wallner ist der Städtetag eine große Bühne für Leoben. Die Stadt wolle zeigen, wie sie sich seit dem letzten Städtetag mit regionaler Beteiligung im Jahr 2009 verändert hat. „Aus industrieller Tradition ist Hightech geworden, aus gewachsenen Strukturen sind neue Kompetenzen entstanden“, sagte Wallner. Leoben sei heute Arbeits-, Bildungs-, Forschungs-, Wohn- und Universitätsstadt zugleich. Besonders wichtig ist für Wallner, dass die Bevölkerungszahl trotz Abwanderungsdruck in der Region stabil gehalten werden konnte. Der Städtetag passe deshalb gut nach Leoben, weil hier sichtbar werde, wie Wandel gelingen könne.

Blick nach Bruck

Auch Bruck an der Mur wurde bei der Pressekonferenz als wichtiger Standort in der Region hervorgehoben. Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger sagte: „Bruck ist das verbindende Zentrum einer Region, in der Industrie, Mobilität und Lebensqualität ineinandergreifen.“ Für Kaltenegger geht es darum, diese Stärke in eine zukunftsfähige Stadt zu übersetzen. Dafür brauche es klare Prioritäten und eine verantwortungsvolle Infrastrukturpolitik. Ihr Zugang: „Denn Infrastrukturpolitik ist Standortpolitik und diese entscheidet darüber, ob Menschen hier leben wollen.“

Programm in Leoben

Die feierliche Eröffnung findet heute um 15.30 Uhr in der Montanuni Leoben statt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker halten Ansprachen. Danach folgt eine Talkrunde zur Reformpartnerschaft, besonders zu Energiefragen. Am Donnerstag, dem 11. Juni, stehen ab 9.30 Uhr Arbeitskreise am Programm. Dabei geht es unter anderem um leistbares Wohnen, Gemeindekooperationen, Energie- und Rohstoffeinsatz sowie digitale Gewalt. Am Nachmittag folgen ein Fachvortrag, Fachexkursionen und Fachbesichtigungen. Am Freitag sind für Besucher neun Rahmenprogramme in und um Leoben geplant.