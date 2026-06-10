Sonne, Wolken und Regenschauer prägen den Donnerstag in Wien

Am Donnerstag, dme 11. Juni, zeigt sich das Wetter in Wien von seiner wechselhaften Seite. „Im Tagesverlauf wechseln sich sonnige Himmelsabschnitte und Wolkenfelder einander ab“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Mit den Wolken ziehen immer wieder Regenschauer durch die Stadt. Dazu weht mäßiger bis lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen liegen in der Früh bei rund 11 Grad, am Nachmittag werden etwa 20 Grad erreicht.