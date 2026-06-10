Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt die bewölkte Wiener Innenstadt
Zwischen sonnigen Phasen ziehen am Donnerstag immer wieder Regenschauer über Wien.
Wien
10/06/2026
Wetterprognose

Sonne, Wolken und Regenschauer prägen den Donnerstag in Wien

Der Donnerstag bringt Wien einen wechselhaften Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern. Dazu weht lebhafter Westwind.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Donnerstag, dme 11. Juni, zeigt sich das Wetter in Wien von seiner wechselhaften Seite. „Im Tagesverlauf wechseln sich sonnige Himmelsabschnitte und Wolkenfelder einander ab“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Mit den Wolken ziehen immer wieder Regenschauer durch die Stadt. Dazu weht mäßiger bis lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen liegen in der Früh bei rund 11 Grad, am Nachmittag werden etwa 20 Grad erreicht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: