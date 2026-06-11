Unverhoffter WM-Fahrer: Das sagt ÖFB-Ass „Dejo“

Der Schalker stößt für den verletzten Christoph Baumgartner als Ersatz in letzter Sekunde zum WM-Tross von Ralf Rangnick. „Natürlich habe ich mich sehr über die Nominierung gefreut. Es ist eine große Ehre und zugleich eine Bestätigung für die harte Arbeit, die ich in den vergangenen Monaten investiert habe. Ich fühle mich körperlich in einem sehr guten Zustand und bin überzeugt, dass ich mir diese Chance mit einer starken Saison verdient habe“, lässt „Dejo“ gegenüber 5 Minuten ausrichten.

Last-Minute-Nominierung

Der frühere Kölner zeigt sich solidarisch, denn: „Gleichzeitig gilt mein Mitgefühl dem Spieler, dessen Ausfall diese Situation überhaupt erst möglich gemacht hat. Ich wünsche ihm von Herzen eine schnelle und vollständige Genesung. Niemand möchte unter solchen Umständen nachrücken, und deshalb stehen die besten Wünsche für seine Gesundheit an erster Stelle.“

Chance für „Dejo“

„Für mich persönlich ist die Freude dennoch riesig. Der Aufstieg war bereits ein besonderer Erfolg und ein Moment, auf den wir als Mannschaft lange hingearbeitet haben. Dass nun zusätzlich die Nominierung für die Weltmeisterschaft folgt, macht diese Zeit umso schöner. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, freue mich auf die Herausforderung und werde alles dafür tun, die Chance bestmöglich zu nutzen.“ Und das schon in der Gruppenphase – unter anderem gegen einen gewissen Lionel Messi …