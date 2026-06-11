Unfall auf Baustelle: Mann stürzte rund fünf Meter in die Tiefe

Ein Arbeitsunfall auf einer Baustelle an der Pottendorfer Bahnlinie in Ebenfurth hat am Mittwoch einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Bauarbeiter stürzte in eine rund fünf Meter tiefe Baugrube und musste gerettet werden.

Am Vormittag des 10. Juni stürzte ein Bauarbeiter in einer knapp fünf Meter tiefen Baugrube von einer Leiter und verletzte sich an einem Bein.

Am Vormittag des 10. Juni stürzte ein Bauarbeiter in einer knapp fünf Meter tiefen Baugrube von einer Leiter und verletzte sich an einem Bein.

Am Vormittag des 10. Juni stürzte ein Bauarbeiter in einer knapp fünf Meter tiefen Baugrube von einer Leiter und verletzte sich an einem Bein. Von seinen Kollegen wurde umgehend ein Notruf abgesetzt und der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr zur Baustelle an der Pottendorfer Bahnlinie in Ebenfurth alarmiert.

Unfall auf Baustelle: Mann verletzt

An der Einsatzstelle wurde der verletzte Mann durch die Rettung erstversorgt, währenddessen bereiteten die ausgerückten Feuerwehren aus Ebenfurth und Haschendorf die Menschenrettung vor. Mittels Korbschleiftrage und einem Baukran konnte der verletzte Arbeiter anschließend schonend gerettet werden. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Spital eingeliefert