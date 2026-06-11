Regenbogenparade sorgt für umfangreiche Sperren in Wiener Innenstadt

Die Regenbogenparade bringt am Samstag umfangreiche Verkehrsbehinderungen in der Wiener Innenstadt mit sich. Der ÖAMTC warnt vor Sperren, Staus und Verzögerungen und empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Aufgrund der Regenbogenparade am Samstag, 13. Juni, müssen Verkehrsteilnehmer laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen mit umfangreichen Sperren und erheblichen Verzögerungen in der Wiener Innenstadt rechnen. Betroffen sind unter anderem die Ringstraße sowie zeitweise auch der Franz-Josefs-Kai. Die erste Ringsperre wird gegen ca. 8 Uhr zwischen Operngasse und Schottengasse beginnen, die Parade startet um 12 Uhr in Höhe des Rathausplatzes und wird sich gegen die Fahrtrichtung vorbei an Parlament, Oper, Urania, entlang des Franz-Josefs-Kais, der Börse und Universität zurück zum Rathausplatz bewegen, wo sie zwischen 16 und 17 Uhr ankommen soll. Die Abschlussveranstaltung endet gegen 22.30 Uhr. Querungen sind, abhängig vom Veranstaltungsverlauf, zeitweise möglich.

Sperren wegen Regenbogenparade am Samstag in Wiener Innenstadt

Auf den Umleitungsstrecken sind Verzögerungen einzuplanen, vor allem auf der Zweierlinie (Verbindung Donaukanal – Stadtpark – Schwarzenbergplatz – Karlsplatz – Getreidemarkt – Votivkirche). Staus und Umleitungen wird es zeitweise auch auf Roßauer Lände, Praterstraße, Untere und Obere Donaustraße, Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Wiedner Hauptstraße, Rechte Wienzeile und Burggasse geben. Auch auf der großräumigen Ausweichstrecke über den Inneren Gürtel sind Verzögerungen einzuplanen. Der ÖAMTC empfiehlt, die U-Bahn-Linien zu benutzen.

Einschränkungen bei der Flughafenzufahrt

ÖAMTC-Hinweis: Die Zufahrt zum Flughafen über den Franz-Josefs-Kai ist während der Sperre nicht möglich. Der Club rät daher, großräumig über Handelskai bzw. Äußeren Gürtel und Tangente auszuweichen. Die Straßenbahnlinien 1, 2, 71 und D sowie auch innerstädtische Buslinien werden kurz geführt oder umgeleitet.