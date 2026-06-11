2.000 Euro Belohnung: Polizei sucht diese Männer – kannst du helfen?

Anfang Oktober und Mitte November letzten Jahres wurden zwei Tankstellen in Wien-Donaustadt ausgeraubt. Die Polizei sucht nun nach den Verdächtigen, es gibt auch eine Belohnung.

Zwei bisher unbekannte Personen sollen die beiden Tankstellenraube verübt haben. Die erste Tat hat sich dabei laut Polizei am 1. Oktober 2025 gegen 2 Uhr in der Nacht ereignet, der zweite Raubüberfall war am 10. November 2025 gegen 21.39 Uhr. Bei beiden Taten habe einer der schwarz gekleideten und vermummten mutmaßlichen Täter die Angestellten mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert. Der zweite Verdächtige blieb währenddessen im Bereich der Glasschiebetür stehen. Beide flüchteten anschließend mit Geld in unbekannter Höhe.

Landeskriminalamt Wien bittet um Hinweise

Im Zuge der Ermittlungen konnten Bilder der mutmaßlichen Täter aus den Überwachungskameras sichergestellt werden. Diese wurden nun veröffentlicht, man hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, die auch anonymer Natur sein können. Diese sollen an das Landeskriminalamt Wien unter der Nummer 01 31310 67800 gehen. Führt ein Hinweis zur Identifikation oder Ausforschung der Tatverdächtigen gibt es als Belohnung auch 2.000 Euro, die der „Verein der Freunde der Wiener Polizei“ ausgelobt hat.