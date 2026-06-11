Erst falscher Notruf, dann schlägt 32-Jähriger Polizistin ins Gesicht

Eine Polizistin wurde bei einem Einsatz in der Nacht auf Donnerstag von einem 32-jährigen Mann in Wien-Floridsdorf verletzt. Dieser hatte zuvor einen falschen Notruf abgesetzt.

Eine Person soll in der Nacht auf Donnerstag, 11. Juni 2026 kurz nach Mitternacht, in den Marchfeldkanal gefallen sein. Das gab jedenfalls ein Anrufer via Notruf bei der Polizei bekannt, die anschließend ausrückte. Der 32-jährige Pole, der angerufen hatte, wurde schließlich in der Baumergasse gefunden, telefonisch war er nämlich nicht mehr erreichbar. Er gab in sehr schlechtem Deutsch an, seine Mutter würde sich im Kanalschacht befinden. Mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr wurde anschließend der Kanaldeckel geöffnet und überprüft.

32-Jähriger attackiert plötzlich Polizisten

Dabei konnte aber niemand gefunden werden, das Zuflussrohr hatte außerdem einen zu geringen Durchmesser, so die Beamten. Plötzlich wurde der 32-Jährige aggressiv und attackierte die einschreitenden Polizisten und schlug einer Beamtin ins Gesicht. Der Mann wurde festgenommen, die Polizisten in einem Krankenhaus behandelt. Sie konnte ihren Dienst nicht weiter fortsetzen.