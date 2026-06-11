33,50 Euro in 45 Minuten: Jugendliche werden am Schulweg zu Raubopfern

Drei Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren wurden von der Polizei nun ausgeforscht. Sie stehen im Verdacht, mehrere Jugendliche am Schulweg in Wien-Döbling ausgeraubt zu haben.

Bereits am 26. Mai 2026 soll sich die Raubserie binnen nur 45 Minuten ereignet haben, wie die Polizei nun berichtet. Drei Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren mit syrischer Staatsangehörigkeit werden dabei verdächtigt, drei weitere Jugendliche am Schulweg in Wien-Döbling mit Schlägen und/oder Gewaltandrohung ausgeraubt zu haben.

Zwei der drei Tatverdächtigen sind strafunmündig

In einem Fall soll ein Opfer mehrere Schläge ins Gesicht abbekommen haben, das Opfer ging auch zu Boden. Anschließend sollen die Verdächtigen dem am Boden liegenden Jugendlichen 25 Euro geraubt haben. In einem weiteren Fall erlitt ein Opfer einen Nasenbeinbruch. Insgesamt haben die Tatverdächtigen 33,50 Euro erbeutet. Zwei der drei sind strafunmündig, der 15-Jährige wurde am 9. Juni 2026 schließlich festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.