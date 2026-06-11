Frau verletzt im Drogenrausch Lebensgefährten mit Messer schwer

Ein Streit zwischen einem Paar ist am Mittwochnachmittag in Wien-Favoriten eskaliert. Eine 34-Jährige soll ihren Lebensgefährten mit einem Messer schwer am Arm verletzt haben. Die Polizei nahm die Frau fest.

Eine 34-jährige Frau steht im Verdacht, ihrem Lebensgefährten mit einem Messer eine schwere Verletzung zugefügt zu haben.

Eine 34-jährige Frau steht im Verdacht, ihrem Lebensgefährten mit einem Messer eine schwere Verletzung zugefügt zu haben.

Eine 34-jährige Frau steht im Verdacht, ihrem Lebensgefährten mit einem Messer eine schwere Verletzung zugefügt zu haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr in der Wilhelmstraße im 12. Wiener Gemeindebezirk.

Streit eskaliert in Wohnung

Nach bisherigen Ermittlungen soll die 34-jährige Frau ihrem 25-jährigen Lebensgefährten im Zuge eines Streits mit einem Gemüsemesser eine tiefe Schnittverletzung am Oberarm zugefügt haben. Laut Polizei soll die Frau anschließend selbst einen Zeugen aufgefordert haben, die Einsatzkräfte zu verständigen. Dieser alarmierte daraufhin die Polizei.

Mann musste ins Krankenhaus

Wenig später trafen Beamte der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk am Einsatzort ein und nahmen die 34-Jährige fest. Der verletzte Mann wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand wurden zunächst keine weiteren Details bekannt.

Frau zeigte sich geständig

Bei ihrer Einvernahme zeigte sich die Tatverdächtige laut Polizei geständig. Sie gab an, dass ihr Lebensgefährte nach dem Konsum von Suchtmitteln aggressiv geworden sei. Aus diesem Grund habe sie ihn mit dem Messer verletzt. Die genauen Umstände des Vorfalls sowie der Ablauf des Streits sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Gegen die 34-Jährige wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Frau in eine Justizanstalt eingeliefert.