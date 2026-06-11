Wenn beim Nachbarn eingebrochen wird: Wiener ruft die Polizei

Ein Anrainer hatte den Notruf gewählt, weil er den Verdacht hatte, dass in die Nachbarwohnung eingebrochen wird. Die Polizisten fanden im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses dann einen Mann, der versucht haben soll, eine Wohnungstür mit einem Bohrer zu öffnen. Bei ihm wurde außerdem noch weiteres Tatwerkzeug sichergestellt. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 25-jährigen Syrer, er wurde festgenommen, so die Polizei.

25-Jähriger „wollte nur Freunden helfen“

Es soll außerdem noch zwei weitere, mutmaßliche Beteiligte gegeben haben, die allerdings flüchten konnten. Gegenüber den Beamten hat der 25-Jährige dann angegeben, dass er lediglich seinen Freunden helfen wollte, in deren Wohnung zu gelangen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Komplizen war bisher erfolglos. Weitere Ermittlungen werden nun vom Landeskriminalamt geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.06.2026 um 12:01 Uhr aktualisiert