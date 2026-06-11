 Kandidatenstatus „Kinderfreundliche Stadt“ für Wien

Wien erhält von UNICEF den Kandidatenstatus für das Zertifikat „Kinderfreundliche Stadt“. Grundlage ist der Wiener Aktionsplan, der in den kommenden drei Jahren umgesetzt werden soll – Ziel ist die Zertifizierung 2029.

Das Österreichische Komitee für UNICEF hat der Stadt Wien den Kandidatenstatus für das Zertifikat „Kinderfreundliche Stadt“ verliehen. Grundlage dafür ist der Wiener Aktionsplan, der von UNICEF positiv bewertet wurde. Ziel ist die vollständige Umsetzung der Maßnahmen bis 2029, wenn die offizielle Zertifizierung erfolgen soll.

Anerkennung für Wiener Kinderrechte-Politik

Der Kandidatenstatus bestätigt laut Stadt eine Politik, die Kinderrechte nicht nur punktuell, sondern im Alltag berücksichtigt. In den kommenden drei Jahren sollen die im Aktionsplan definierten Maßnahmen umgesetzt und weiterentwickelt werden. Bürgermeister Michael Ludwig sieht darin eine Bestätigung des Wiener Wegs: Kinder- und Jugendanliegen würden als zentraler Maßstab politischer Entscheidungen verstanden. Auch Vizebürgermeisterin und Kinder- und Jugendstadträtin Bettina Emmerling zeigte sich erfreut über die Auszeichnung. Gleichzeitig betonte sie, dass echte Verbesserungen für Kinder kontinuierliche Arbeit und langfristiges Engagement erfordern.

Breite Zusammenarbeit in Wien

Am Zertifizierungsprozess sind zahlreiche Stellen beteiligt, darunter mehrere Magistratsabteilungen, das Stadtratsbüro, Schulen sowie Organisationen der Kinder- und Jugendarbeit. Auch Kinder und Jugendliche selbst werden in den Prozess eingebunden. Die Abteilung Stadt Wien – Bildung und Jugend koordiniert die Umsetzung und das Monitoring der Maßnahmen.

Ziele des Aktionsplans

Der Wiener Aktionsplan basiert auf einer Situationsanalyse aus dem Jahr 2025 und umfasst mehrere zentrale Bereiche, darunter: kinderfreundliche Verwaltung und Politik, Kinder- und Jugendpartizipation, Kinderschutz und Prävention, Raum und Platz in der Stadt, Bildung und Ausbildung, Betreuung und Familienangebote sowie Gesundheit und Freizeit. Für jeden Bereich wurde mindestens eine konkrete Maßnahme definiert, die in den kommenden Jahren umgesetzt wird.

UNICEF-Initiative international verankert

UNICEF hat die „Child Friendly Cities Initiative“ bereits 1996 ins Leben gerufen. Ziel ist es, Städten weltweit dabei zu helfen, kinderfreundliche Lebensräume zu schaffen, in denen Kinderrechte geachtet und Beteiligung ermöglicht wird. Die Initiative wird aktuell in über 40 Ländern umgesetzt. In Österreich tragen unter anderem Graz, Klagenfurt und Villach bereits das Zertifikat „kinderfreundliche Gemeinde“. Auch international zählen Städte wie Bonn, Lyon oder Houston zu den zertifizierten Teilnehmern.

Ziel: Zertifizierung 2029

In den kommenden drei Jahren werden die Maßnahmen des Wiener Aktionsplans umgesetzt, dokumentiert und laufend überprüft. 2029 soll Wien schließlich offiziell als „Kinderfreundliche Stadt“ zertifiziert werden.