Dennis Jale bringt Elvis-Sound in den Wiener Ringturm

Mit Klassikern wie „Hound Dog“ und „Blue Suede Shoes“ begeisterte Dennis Jale das Publikum im Wiener Ringturm. Der Sänger brachte den Spirit von Elvis Presley und die Atmosphäre von Memphis nach Wien.

Mit dem Konzert „Good Rockin’ Tonight“ hat Dennis Jale am Mittwochabend den Spirit des Rock ’n’ Roll in den Wiener Ringturm gebracht. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kunst im Turm“ des Wiener Städtischen Versicherungsvereins begeisterte der Sänger gemeinsam mit seiner Live-Band das Publikum im 20. Stock des Gebäudes. Auf dem Programm standen zahlreiche Klassiker von Elvis Presley und der frühen Rock-’n’-Roll-Ära. Mit Songs wie „Heartbreak Hotel“, „Hound Dog“ und „Blue Suede Shoes“ sorgte der gebürtige Wiener für Begeisterung unter den Gästen.

„Good Rockin’ Tonight“ im Ringturm

Jale gilt als einer der bekanntesten österreichischen Interpreten der Musik von Elvis Presley. Seit 2002 arbeitet er regelmäßig mit ehemaligen Musikern des „King of Rock ’n’ Roll“ zusammen und trat bereits in dessen legendärem Anwesen Graceland auf. Begleitet wurde Dennis Jale im Ringturm von Manfred Chromy am Kontrabass, Christian Ziegelwanger am Schlagzeug, Martin Payr am Piano, Wilhelm Langer am E-Bass sowie Andreas Pilhar an der Gitarre.