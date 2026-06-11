Handgemacht mit Herz: Designmarkt lockt nach Floridsdorf

Handgemachte Unikate, kreative Kunstwerke und Austropop stehen am Freitag beim Designmarkt am Floridsdorfer Markt im Mittelpunkt. Rund 70 Aussteller präsentieren ihre selbst gefertigten Produkte.

Der Floridsdorfer Markt wird am Freitag, dem 12. Juni, zur Bühne für Kreativität und Handwerkskunst. Das Marktamt veranstaltet von 14 bis 19 Uhr den größten Designmarkt nördlich der Donau. Rund 70 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren dabei ihre selbst gefertigten Produkte.

Marktamt: Darf`s ein bisserl Design sein?

Besucherinnen und Besucher können aus einem vielfältigen Angebot wählen: Von Taschen, Keramik und Schmuck über Kleidung und Fotografien bis hin zu Street Art und weiteren Kunst- und Handwerkskreationen wird ausschließlich handgemachte Ware angeboten. Im Mittelpunkt stehen dabei individuelle Einzelstücke und keine Massenprodukte. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Floridsdorfer Liedermacher Philipp Griessler. Mit modernem Austropop begleitet er die Veranstaltung und wird dabei auch seine bekannte Hymne „Schlingermarkt“ zum Besten geben. Zusätzlich öffnet während des Designmarktes das Marktamtsmuseum seine Türen. Der Eintritt ist frei.

Floridsdorfer Markt

Der Floridsdorfer Markt, vielen Wienerinnen und Wienern besser als „Schlingermarkt“ bekannt, zählt zu den traditionsreichsten Märkten der Stadt. Mit seinem familiären Ambiente und dem beliebten Bauernmarkt am Freitag und Samstag ist er weit über die Bezirksgrenzen hinaus ein beliebter Treffpunkt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.06.2026 um 15:02 Uhr aktualisiert