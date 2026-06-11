Einsatz im Reitstall: Feuerwehr half kollabiertem Pferd

In Laxenburg rückte die Feuerwehr aus, um einem entkräfteten Pferd im Reitstall wieder auf die Beine zu helfen. Dank Spezialausrüstung und tierärztlicher Unterstützung endete der Einsatz glücklich.

Mit vereinten Kräften und speziellem Hebegeschirr: Die Freiwillige Feuerwehr Laxenburg richtet das geschwächte Pferd mithilfe eines Dreibeins und eines Flaschenzugs behutsam wieder auf.

Mit vereinten Kräften und speziellem Hebegeschirr: Die Freiwillige Feuerwehr Laxenburg richtet das geschwächte Pferd mithilfe eines Dreibeins und eines Flaschenzugs behutsam wieder auf.

Ein tierischer Notfall hat diese Woche für einen rund einstündigen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Laxenburg gesorgt. Im örtlichen Reitstall war ein Pferd in eine missliche Lage geraten und schaffte es aus eigener Kraft nicht mehr, sich aufzurichten.

Veterinärmediziner und Feuerwehr vor Ort

Um dem geschwächten Tier zu helfen, arbeiteten die Einsatzkräfte Hand in Hand mit einem Veterinärmediziner. Nachdem der Tierarzt den Zustand des Patienten durch die Verabreichung von Schmerzmitteln stabilisiert hatte, wurde die Rettung vorbereitet. Die Feuerwehrleute legten dem Großtier ein spezielles Hebegeschirr an, das genau für solche Fälle konzipiert ist. Über ein besonders stabiles Dreibein und einen Flaschenzug wurde das Pferd schließlich behutsam angehoben, bis es wieder festen Boden unter den Hufen hatte.

©Presseteam Freiwillige Feuerwehr Laxenburg

Tier kam wieder auf die Beine

Die Maßnahme zeigte schnellen Erfolg: Schon kurze Zeit später konnte das Tier wieder völlig selbstständig stehen. Insgesamt waren 15 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Laxenburg mit zwei Fahrzeugen vor Ort, um die erfolgreiche Tierrettung durchzuführen.