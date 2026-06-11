Sonniger Start in den Freitag, dann ziehen Wolken über Wien auf

Am Freitag, dem 12. Juni, beginnt der Tag in Wien noch freundlich. „Nach einem überwiegend sonnigen Start ziehen ab dem späten Vormittag aus dem Westen immer mehr Wolken auf“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Rund um die Mittagszeit können leichte Regenschauer durchziehen. Am späten Nachmittag dominiert die Bewölkung, die Sonne zeigt sich dann kaum noch. Dazu weht mäßiger bis lebhafter Westwind. Die Temperaturen liegen in der Früh bei rund 12 Grad, am Nachmittag werden etwa 19 Grad erreicht.