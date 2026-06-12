Verwahrlost und unterernährt: Urteil gegen Leiterin von Seniorenheim erwartet

Am Wiener Landesgericht steht heute das Urteil gegen die ehemalige Leiterin einer Seniorenresidenz an. Der Frau werden gravierende Missstände in ihrem Pflegeheim vorgeworfen.

Das Urteil wird am heutigen 12. Juni erwartet. Im Falle eines Schuldspruchs drohen der Frau bis zu drei Jahre Haft. Augenzeugen schildern schockierende Zustände in dem privaten Wiener Pflegeheim: Die Bewohner sollen verwahrlost, unterernährt und dehydriert gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft macht die ehemalige Direktorin dafür verantwortlich und wirft ihr jahrelanges, systematisches Organisationsversagen vor. Demnach gab es in der Einrichtung massive Personalengpässe und einen akuten Mangel an notwendigen Pflegeutensilien.

Missstände wurden immer wieder gemeldet

Immer wieder sollen Missstände gemeldet worden sein. Auch von einem dort beschäftigten Arzt, der 2021 wegen zu wenig Personals eine so genannte Gefährdungsanzeige legte, wie der ORF Wien berichtet. Vor dem Gericht sagt er zudem, dass er sich nicht immer sicher gewesen sei, dass die von ihm verschriebenen Medikamente auch wirklich verabreicht worden wären.

Angeklagte bestreitet Vorwürfe

Die Anklage lautet: Quälen und Vernachlässigen wehrloser Personen. Die ehemalige Leiterin des Pflegeheims weist unterdessen alle Vorwürfe zurück. Sie verteidigte sich damit, lediglich für die kaufmännischen Belange zuständig gewesen zu sein. Da sie keine Pflegeausbildung, sondern Gesundheitsmanagement studiert habe, hätten ihre Aufgaben rein in der Abrechnung, Verwaltung und Außenvertretung gelegen. Es sei ihr nie kommuniziert worden, dass auch die Pflege in ihren Verantwortungsbereich falle.

17 Seniorinnen und Senioren von Pflegeschäden betroffen

Der Strafantrag wirft der Heimleitung vor, dass 17 Seniorinnen und Senioren durch mangelnde Pflege erhebliche Schäden, von Dekubitus über Gelenkversteifungen bis zu Knochenbrüchen, davontrugen. Drastisch schildert die Anklage zudem die Fixierung eines Bewohners mittels Bettseitenteilen. Da der Mann wiederholt versucht haben soll, darüberzuklettern, soll es zu mehreren Stürzen und schmerzhaften Quetschungen gekommen sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.06.2026 um 07:46 Uhr aktualisiert