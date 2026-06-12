Zum Donauinselfest: S-Bahn-Stammstrecke gesperrt

Die Überschneidung der Bauarbeiten auf der S-Bahn-Stammstrecke mit dem Donauinselfest hatte im Vorfeld für Diskussionen gesorgt. Ein nun vorgelegtes Verkehrskonzept soll jedoch jetzt für Erleichterung sorgen.

Wie jedes Jahr empfehlen die Organisatoren des Donauinselfests dringend die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Doch ausgerechnet am Festival-Samstag wird die S-Bahn-Stammstrecke wegen der großen Sommerbaustellen komplett gesperrt. Um ein Verkehrschaos bei der An- und Abreise zu verhindern, haben die Wiener Linien, die ÖBB und die Veranstalter nun gemeinsam ein umfassendes Verkehrskonzept ausgearbeitet.

Dichtere Intervalle der anderen Linien

Um das Hin-und Zurückfahren mit den Öffis zum Donauinselfest so reibungslos wie möglich zu gestalten, wurden umfassende Sondermaßnahmen beschlossen. Es gibt unter anderem dichtere Intervalle bei den übrigen Linien.

So kommen Sie am besten zum DIF Die U6, die S45 und die Straßenbahnlinie 31 fahren in dichteren Intervallen

Wegen der gehäuften Fahrten der S45 gibt es zusätzliche Kapazitäten bei Heiligenstadt (Anschluss U4)

Es gibt einen Schienenersatzverkehr ab Floridsdorf sowie an der Haltestelle Wien Handelskai, rund um die Uhr

Der Handelskai bleibt damit durchgehend gut zu erreichen

Zigtausende Besucher im Vorjahr

Das 4,5 Kilometer lange Festivalgelände wurde auch 2025 zum Schauplatz von rund 700 Stunden Programm mit über 200 Acts und einem vielfältigen Rahmenprogramm. Das ließen sich auch Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál, Finanzstadträtin Barbara Novak, Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Verkehrsstadträtin Ulli Sima sowie Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky nicht entgehen, die am Freitag und Samstag gemeinsam mit Wiener Landtagspräsident Christian Meidlinger, SPÖ Wien-Klubobmann Joe Taucher, SPÖ Wien-Frauenvorsitzender und Gemeinderätin Marina Hanke die Insel besuchten.