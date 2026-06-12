Trotz schwerer Krankheit nicht allein: Promis stehen hinter Raphael (9)

Der schwerkranke Raphael (9) benötigt dringend Unterstützung. Er und seine Familie wurden vom Schicksal hart getroffen. Medikamente und Therapie sind teuer. Zu teuer.

Der kleine Raphael leidet seit seiner Geburt an einer äußerst schweren Form von Epilepsie. Er muss künstlich ernährt werden und kann nicht sprechen. Medikamente und Therapien sind teuer. Monatlich werden Medikamente in Höhe von 1.200 Euro benötigt, Raphaels alleinerziehende Mutter kann allerdings nur Teilzeit arbeiten.

Befreiung der Rezeptgebühr entfallen, Mutter muss 30 Prozent mehr bezahlen

Durch geänderte Rahmenbedingungen hat sich die Situation für die Familie weiter verschärft, es entfiel die Befreiung von der Rezeptgebühr. Außerdem wurde die mobile Kinderkrankenpflege eingestellt. Für die Mutter ist es fast unmöglich, alleine längerfristig für die bestmögliche Behandlung ihres Sohnes aufzukommen. Auch eine teure Delfintherapie würde dem schwerkranken Kind helfen. Jetzt möchte der Musikmanager Thomas Hetlinger gemeinsam mit einer Reihe von Promis dem 9-Jährigen und seiner Mutter unter die Arme greifen.

Benefiz-Tag im Sporttreff Pachler in Wien Liesing

Am Samstag, dem 13. Juni 2026, findet im Wiener Sporttreff Pachler deshalb ein besonderer Benefiztag im Zeichen der Solidarität statt. Bei einem Boccia-Turnier zugunsten des schwerkranken Raphael werden zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Sport, Unterhaltung und Kultur für den guten Zweck antreten.

©Christine Fröschl Raphael ist von Geburt an krank. Er ist auf umfassende medizinische Betreuung angewiesen.

18 Teams spielen gegen Prominente

Zahlreiche prominente Gäste haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Mit dabei sind unter anderem Kabarettist Christoph Fälbl, Kickbox-Weltmeister Fadi Merza, Magier Tony Rei, Wrestler Ricky Sky und Diotima, Boxlegende Ferdinand Pachler sowie die ehemaligen Fußballprofis Zoran Barišić, Stephan Marasek, Frankie Schinkels und Christian Keglevits.

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele Menschen bereit sind zu helfen. Gemeinsam können wir einen wichtigen Beitrag leisten und einer Familie in einer schwierigen Situation Unterstützung bieten“ Veranstalter Thomas Hetlinger

Eintritt kostenlos und freiwillige Spenden erwünscht

Neben dem sportlichen Wettbewerb erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Star-Konditor Lukas Stiegler, der unter anderem für seine Tortenkreationen für den FC Bayern München bekannt ist, präsentiert eine eigens gestaltete Riesentorte. Eine Tombola mit attraktiven Preisen sowie weitere Programmpunkte sollen zusätzlich für Unterhaltung sorgen. Moderiert wird die Veranstaltung vom Kabarettisten Manfred Brunner, der das Publikum mit Humor durch den Tag begleiten wird. Der Eintritt ist völlig kostenlos. Raphael und seine Familie freuen sich aber über freiwillige Spenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.06.2026 um 12:00 Uhr aktualisiert