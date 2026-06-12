Über 70.000 Euro: 79-Jähriger lässt „Techniker“ rein, Safe ist weg

Der 79-Jährige, der in Wien-Alsergrund lebt, hat bei der Polizeiinspektion angegeben, dass der ganze Safe samt Inhalt aus seinem Schlafzimmer gestohlen worden sei. Zudem meinte er zu den Beamten, dass vor einigen Tagen ein Unbekannter an seiner Wohnungstür geklingelt hätte, der sich als Mitarbeiter der von der Hausverwaltung beauftragten Firma für Schimmelbekämpfung ausgegeben habe. Dieser hat sich vom Mieter in die Küche führen lassen, wo er ihn in ein Gespräch verwickelte und mit einem elektronischen Gerät scheinbare Messungen durchführte. Zu dem Zeitpunkt war die Wohnungstür unversperrt.

Schaden von mehr als 70.000 Euro entstanden

Am Donnerstag hat der 79-Jährige dann entdeckt, dass sein Möbeltresor aus dem Schlafzimmerschrank fehlte. Er vermutete, dass jemand, während er selbst vom angeblichen Techniker abgelenkt war, die Wohnung betreten und im Schlafzimmer nach Wertgegenständen gesucht hatte. Dort hat dieser jemand scheinbar den Safe gefunden und mitgenommen. Dem Opfer entstand ein Schaden von mehr als 70.000 Euro, berichtet die Polizei. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.