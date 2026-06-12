Etwa 15 Personen: 37-Jähriger von Gruppe krankenhausreif geprügelt

Donnerstagabend, am 11. Juni 2026 gegen 22.20 Uhr, hat ein Zeuge den Notruf gewählt und dort gesagt, dass ein Mann gerade von einer Gruppe von etwa 15 bisher unbekannten Täter mit Eisenstangen und Fußtritten attackiert worden sei.

Der Vorfall hat sich in Wien-Simmering in der Geiselbergstraße ereignet. Die Angreifer haben den schwer verletzten 37-Jährigen am Boden liegen gelassen und sind in Richtung Werkstättenweg geflüchtet, berichtet nun die Polizei. Dort wurden sie dabei beobachtet, wie sie auf fünf abgestellte E-Scooter sowie auf ein geparktes Auto eintraten und die Fahrzeuge dabei schwer beschädigten.

Passanten von Tätern mit gezückten Messern bedroht

Gegenüber den eingetroffenen Beamten gab ein Passant an, dass er von den Männern mit gezückten Messern und Teleskopschlagstöcken bedroht worden sei, bevor sie dann plötzlich erneut die Flucht ergriffen hätten. Eine Sofortfahndung verlief ohne Erfolg. Der 37-Jährige wurde von der Berufsrettung versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, die Ermittlungen sind im Gange.