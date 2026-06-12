26-Jähriger attackiert erst Jugendliche, läuft dann vor Einsatzfahrzeug

Die Polizei wurde Donnerstagabend, am 11. Juni 2026 gegen 22.30 Uhr, in die Thaliastraße nach Wien-Ottakring gerufen. Dort soll ein randalierender Mann versucht haben, auf mehrere Jugendliche einzuschlagen.

Als die Beamten wenig später am Einsatzort eintrafen, ergriff der Mann die Flucht und lief in Richtung Lienfeldergasse. Dort sprang er plötzlich auf die Straße und wurde von einem herannahenden Einsatzfahrzeug erwischt, das trotz Notbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Der Mann hat leichte Verletzungen erlitten und stand „scheinbar unter Suchtmittel- und Alkoholeinfluss“, so die Polizei. Außerdem schrie er herum, machte wirre Angaben und zeigte sich zunehmend aggressiv.

Gegen 26-Jährigen bestand eine Festnahmeanordnung

Im Zuge der Personenkontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei ihm um einen 26-jährigen Polen handelte, der ein aufrechtes Aufhaltungsverbot in Österreich hatte – und dass gegen ihn eine Festnahmeanordnung bestand. Nachdem er versorgt und ins Krankenhaus gebracht wurde, hat man den Mann wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung sowie nach fremdenpolizeilichen Bestimmungen angezeigt. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.