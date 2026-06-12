Hans Krankl: „ÖFB-Sieg gegen Messi? Wäre mit Cordoba vergleichbar“

Kölns kleiner Traditionsklub aus der Südstadt, die Fortuna, hat den Sprung in die 3. Liga gepackt und lechzt nach mehr. „Es war eine schöne Zeit dort! Ich verfolge was mit der Fortuna passiert und habe mich sehr über den Aufstieg gefreut. Vielleicht geht ja bald mehr mit der Rückkehr in Liga 2″, sagt der legendäre „Goleador“, der in Köln einst in der 2. Liga den Klub als Coach anführte – und auch aktuell wieder gefragter ist denn je.

Hunger bei den Legenden des ÖFB-Teams groß

Denn durch Österreichs erste Teilnahme bei einer Fußball-WM seit 1998 ist der Hunger bei den Legenden des ÖFB-Teams groß. „Wir haben fast 35 Mann zusammen, der Kader ist top ausgeglichen, alle spielen international und haben die Qualität, sich nicht verstecken zu müssen. Trainer Ralf Rangnick hat so eine breite Qualität und wir sind nach Argentinien der Favorit auf den Aufstieg in der Gruppe. Und dann – ist meiner Meinung nach alles möglich!“, so der Rapid-König. „Vielleicht haben wir ja Glück mit der Gegner-Konstellation, früh Top-Kalibern aus dem Weg gehen zu können.“

„Es ist Argentinien mit Lionel Messi“

Mit Sensationen kennt Krankl, international nach wie vor hoch angesehen, sich bekanntlich aus. 1978 schockte er Deutschland, knockte den Nachbar in Cordoba aus dem WM-Turnier. Was würde ein Sieg Österreichs im zweiten Gruppenspiel gegen Titelverteidiger Argentinien bedeuten? „Von der Wertigkeit wäre das mit Cordoba vergleichbar!“, so der Held von einst, „denn man muss wissen: Es ist Argentinien mit Lionel Messi, dem nach wie vor besten Spieler der Welt auf der anderen Seite.“ Und was traut Krankl den Deutschen diesmal zu? „Weltmeister glaube ich nicht, dass sie werden. Aber die haben mit Wirtz und Musiala jetzt junge Ausnahme-Spieler, der die nächsten Jahre auf höchstem Niveau prägen können. Sie werden weit kommen, aber für ganz oben denke ich nicht dass es langt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.06.2026 um 14:19 Uhr aktualisiert