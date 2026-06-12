Polizei ertappt zwei Einbrecher in einer Nacht auf frischer Tat

Im 15. Bezirk in der Schwendergasse hat der Bewohner eines Mehrparteienhauses kurz vor 23 Uhr etwa den Notruf gewählt, als er verdächtige Geräusche aus dem Kellerabteil hörte. Kurz darauf trafen die eingetroffenen Beamten einen 32-jährigen Kroaten an, der sich scheinbar durch Einschlagen der Fensterscheibe Zugang zum Keller verschafft hat. Der Tatverdächtige wurde durchsucht, wobei man bei ihm mutmaßlich gestohlenes Werkzeug, darunter eine Bohrmaschine, fand. Das Werkzeug konnte schließlich wieder dem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden, der 32-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.

37-Jähriger klettert durch eingeschlagene Glastür eines CBD-Shops

Kurz vor Mitternacht haben Beamte in Wien-Favoriten außerdem im Zuge ihres Streifendienstes eine eingeschlagene Glastür eines CBD-Shops wahrgenommen. Aus dieser kletterte gerade ein Mann, der flüchtete, als er die Polizisten sah. Die Beamten nahmen sogleich die Verfolgung auf und konnten ihn wenig später anhalten und vorläufig festnehmen. Beim Tatverdächtigen handelte es sich um einen 37-jährigen Libyer, bei ihm wurde mutmaßlich aus der Geschäftskassa gestohlenes Bargeld sowie ein Laptop gefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt, der Mann befindet sich noch in polizeilichem Gewahrsam. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.