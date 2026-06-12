ÖFB-Idol haut bei Herzens-Klub in den Sack

„Wir sind einerseits dankbar für die 15 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit und andererseits traurig über diesen Abschied“, so die Wiener Viktoria weiter. Polsters Nachfolge steht übrigens schon fest: Das Amt als Cheftrainer übernimmt Rojgar Kadir. Die frühere Stürmerlegende des 1. FC Köln selbst sprach in einer ersten Stellungnahme zu seinem Abschied folgendes aus: „Nach knapp 15 Jahren als Trainer der Wiener Viktoria habe ich mich dazu entschieden, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Diese Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen und war das Ergebnis vieler Gespräche und Überlegungen in den vergangenen Wochen und Monaten.“

Toni Polster: „Mein Dank gilt…“

„Die Wiener Viktoria war für mich weit mehr als nur ein Verein. Gemeinsam haben wir viele besondere Momente erlebt, Aufstiege gefeiert, Meistertitel gewonnen, den Cup geholt, schwierige Phasen überstanden und Erinnerungen geschaffen, die mich mein Leben lang begleiten werden“, so Polster weiter. „Mein Dank gilt allen Spielern, Betreuern, Mitarbeitern, Sponsoren, Fans und Wegbegleitern, die diesen Weg mitgetragen haben. Es war mir eine große Ehre, über so viele Jahre Teil dieser Geschichte zu sein. Ich wünsche der Wiener Viktoria, der Mannschaft, den Fans und allen Menschen rund um den Verein von Herzen alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.“

Anfang Juni musste sich Toni Polster operieren lassen

Anfang Juni hatte sich Polster einer OP unterziehen müssen, wie er exklusiv bei 5 Minuten verraten hatte. Alles dazu auch hier: „Kann keinen Sock anziehen“: Sorge um ÖFB-Legende. Als Experte ist der frühere Angreifer, der in den 90er Jahren in der Domstadt Köln bis zu seinem Wechsel nach Gladbach total beliebt war, in seiner Heimat nach wie vor gefragt. Ehe Marko Arnautovic ihn als Rekordtorschütze ablöste, hatte „Toni Doppelpack“ auch diesen Status beim ÖFB inne.