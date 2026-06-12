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Ein Bild auf 5min.at zeigt bewölktes Wetter in Wien.
Das Wetter stellt sich in Wien vor allem am Vormittag noch recht regnerisch dar.
Wien
12/06/2026
Bis zu 24 Grad

Regen Samstagvormittag – dann ändert sich das Wetter in Wien

Vor allem am Vormittag regnet es noch recht verbreitet in Wien. Am Nachmittag klingen die Regenschauer dann langsam ab, die Wolken verziehen sich - und machen der Sonne Platz.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)
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In Wien überwiegen am Samstag, 13. Juni 2026, am Vormittag die Wolken und Regenschauer, die am Nachmittag langsam abklingen. Dann könnte auch die Sonne die Oberhand gewinnen, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Der Wind wird mäßig bis lebhaft aus Westen kommen. Die Frühtemperaturen liegen bei um die 15, die Höchstwerte am Samstag bei um die 24 Grad.

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