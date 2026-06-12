Nächtlicher Quietsch-Terror: Wie die Flexity-Bim Anrainer um den Verstand bringt

Während ganz Wien in den lauen Sommernächten friedlich schlummert, liegt 5 Minuten-Leser Leo E. mit offenen Augen im Bett. Grund sind neue Straßenbahnen, die direkt unter seinem Fenster schrill quietschend in die Kurve gehen.

In Wien gibt es 168 sogenannte Niederflur-Straßenbahnen, zu denen auch die Flexity gehört. Leo E. wohnt unmittelbar über einer Umkehrschleife und wendet sich mehrmals wegen Lärmbeschwerden an die Wiener Linien.

In Wien gibt es 168 sogenannte Niederflur-Straßenbahnen, zu denen auch die Flexity gehört. Leo E. wohnt unmittelbar über einer Umkehrschleife und wendet sich mehrmals wegen Lärmbeschwerden an die Wiener Linien.

Schon seit 2018 rollen die sogenannten Flexity-Straßenbahnen durch Wiens Bezirke. Sie haben die „gute alte ULF“ (Ultra Low Floor), wie sie liebevoll von vielen Wienern bezeichnet wird, ergänzt. In manchen Grätzeln ist die Flexity aber erst seit 2025 unterwegs. Zum Beispiel in dem Teil des 19. Wiener Gemeindebezirks, in dem Leo E. wohnt. Sein Schlafzimmerfenster befindet sich direkt über einer Umkehrschleife. Die neuen Straßenbahnen sind laut ihm eine „absolute Fehlkonstruktion“.

„Der Schienenlärm und das extreme Quietschen der neuen Flexity-Züge hat ein Ausmaß erreicht, das man weder Anrainern noch Fahrgästen ernsthaft zumuten kann. Besonders in der Kurve an der Endstation ist das Geräusch so laut und schrill, dass man glaubt, der Zug entgleist jeden Moment“, so Leo E. in einer Mail an die Wiener Linien.

10 bis 15 Minuten-Intervalle bis in die Nacht hinein

Auch abends und in die Nacht hinein fährt die Straßenbahn alle 10 bis 15 Minuten. Die letzte Bim geht sowohl an normalen Wochentagen als auch am Wochenende um 0.39 Uhr, die erste dann wieder um 5.24 Uhr. Bei offenem Fenster ist an ein Einschlafen vor ein Uhr Früh nicht zu denken, ärgert sich der 35-Jährige. Deshalb wendet er sich im August 2025 zum ersten Mal mit einer Beschwerde an die Wiener Linien.

©5 Minuten In dieser Umkehrschleife enstehen die lautesten Quietschgeräusche, zeigt uns Leo E.

Erfolglose Beschwerdemails seit fast einem Jahr

Die alten ULF-Straßenbahnen, die nach wie vor ebenfalls auf den Gleisen unterwegs sind, würden zwar logischerweise auch Geräusche erzeugen, diese seien aber bei Weitem nicht so nervtötend wie die Garnituren der Flexity. Auch in anderen Gemeindebezirken haben sich Beschwerden über lauten Quietschgeräusche gehäuft. Seit mittlerweile fast einem Jahr besteht E-Mail-Verkehr zwischen Leo E. und den Wiener Linien. Geändert habe sich an der Situation bis jetzt aber nichts.

„Keine technischen Mängel“

Nach der Schilderung seiner Situation erhielt Leo E. folgende Antwort vom Kundendienst der Wiener Linien: „Bei der durchgeführten Kontrolle konnten keine technischen Mängel festgestellt werden, die unmittelbar behoben werden müssten. Zum Thema Flexity-Straßenbahnen möchten wir ergänzen, dass unsere Straßenbahnen allen geltenden technischen Normen und europäischen Zulassungsrichtlinien entsprechen. Dennoch kann es bauartbedingt in sehr engen Kurvenradien zu verstärktem Kurvenquietschen kommen. Durch regelmäßige Schmierung, fahrzeugseitige Optimierungen und entsprechende Gleispflege arbeiten wir laufend daran, diese Geräusche so gering wie möglich zu halten.“

Schmiermittel können sich bei Regen auflösen

Gegenüber 5 Minuten schreibt die Pressestelle: „Wir überprüfen regelmäßig unsere Gleise auf Mängel, aber auch die Räder unserer Fahrzeuge. Alle unsere Straßenbahnen haben eine behördliche Freigabe für den Verkehr. Darüber hinaus schmieren wir unsere Schienen, um Lärmemissionen zu minimieren. Da wir wasserlösliche Schmiermittel benutzen, um der Umwelt möglichst nicht zu schaden, kann es sein, dass sich diese bei viel Regen auflösen und es etwas dauert, bis alle Schienen wieder geschmiert sind.“

Chauffeur gesteht: Zu schwere Züge, starre Achse

Einzelne Male wurden die Gleise nach der Beschwerde zwar geschmiert, langfristige Abhilfe habe das nicht verschafft, erzählt uns der verärgerte Anrainer. Laut einem Straßenbahnfahrer der Linie D, der sich laut E. ebenfalls genervt von der Situation zeigt, liege das Problem hauptsächlich an zwei Faktoren: Einerseits wären die Garnituren zu schwer für die Gleise und andererseits komme das Quietschen auch durch eine starre Achse. Offiziell bestätigt wurde uns dies von den Wiener Linien allerdings bislang nicht.

©5 Minuten Eine Garnitur des „Flexity“ am Wiener Nußdorfer Platz.

Auch von innen nicht sonderlich beliebt

Sobald der breite Eingangsbereich gefüllt ist, stauen sich oft die Fahrgäste – mit und ohne Kinderwägen. In den vergleichsweise engen Gängen gibt es abschnittsweise nur Einzel- und Eineinhalb-Personen-Sitzplätze. Aber nicht nur die ungleichmäßige Raumaufteilung, sondern auch die Anordnung der Türen sorgt bei etlichen Mitfahrenden für Verwirrung bei Ein-und Ausstieg.

Freude, wenn eine ULF einfährt

Türen in regelmäßigen Abständen, weniger Quietschgeräusche und eine vorteilhafte Innenraumgestaltung: Viele Wienerinnen und Wiener freuen sich, wenn sie bei ihrer Fahrt mit den Öffis eine von den bewährten ULF-Garnituren erwischen. Wie es unterdessen für Leo E. und seine Schlafproblematik weitergeht, steht derzeit in den Sternen.