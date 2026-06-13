Laut, bunt, vielfältig: 30. Wiener Regenbogenparade

"Sichtbar seit 1996": So lautet das Motto der heurigen 30.en Wiener Regenbogenparade. Wie jedes Jahr werden wieder tausende Teilnehmende erwartet.

Im Vorjahr gingen rund 300.000 Menschen auf die Straße. Trotz Kürzung der Förderungen lassen sich die Teilnehmenden der Wiener Regenbogenparade aber auch heuer die Feierlaune nicht nehmen.

Im Vorjahr gingen rund 300.000 Menschen auf die Straße. Trotz Kürzung der Förderungen lassen sich die Teilnehmenden der Wiener Regenbogenparade aber auch heuer die Feierlaune nicht nehmen.

Am Samstag wird der Wiener Ring zur riesigen Tanzfläche: Mit der Regenbogenparade zieht Österreichs größte jährliche Demonstration durch die Hauptstadt. Was nach einer ausgelassenen Open-Air-Party aussieht, hat einen ernsten Kern: Es ist ein kraftvoller Protest für die immer noch ausstehende Gleichberechtigung der queeren Community.

Beginn ist um 12 Uhr

Der Startschuss fällt um 12:00 Uhr auf dem Rathausplatz. Von dort aus zieht die Parade entgegen der Fahrtrichtung über die Ringstraße. Der Zug passiert dabei wichtige Stationen wie das Parlament, den Heldenplatz, die Oper, den Stubenring, die Urania sowie den Schwedenplatz. Über den Franz-Josefs-Kai und das Schottentor geht es schließlich zurück zum Ausgangspunkt auf dem Rathausplatz, wo das Event in die anschließende „Pride Celebration“ übergeht.

Diesmal wird Protest allerdings Opfer des Sparstifts

Dieses Jahr steht die Demonstration allerdings unter dem Zeichen des Rotstifts: Wegen Budgetkürzungen hat die Stadt Wien die Förderung für die Pride auf rund 350.000 Euro fast halbiert. Erschwerend kommt hinzu, dass namhafte internationale Sponsoren wie Durex und Absolut Vodka weggefallen sind, was den finanziellen Druck auf die Organisation weiter erhöht. Vor zwei Jahren gab es bei der Pride noch insgesamt 51 Sponsoren, jetzt sind es nur noch 43.

Größte jährliche Demonstration Österreichs

Als größte jährliche Demonstration des Landes setzt die Regenbogenparade auch dieses Jahr ein unübersehbares Zeichen für die Rechte der queeren Community. Unter dem Motto „Sichtbar seit 1996“ feiert der Umzug sein 30-jähriges Bestehen. Was damals als kleine Protestaktion für die Rechte von homosexuellen Menschen seinen Anfang nahm, ist heute ein Mega-Event: Allein im vergangenen Jahr gingen rund 300.000 Menschen auf die Straße.

Pride auch live im TV zu sehen

Wer nicht selbst vor Ort sein kann, verpasst trotzdem nichts: Der ORF überträgt die Parade live. Ab 12 Uhr streamt ORF ON das Geschehen in einem Live-Special. Am Samstagabend liefern dann Fanny Stapf und Grazia Patricia auf ORF 1 das große Finale: Die 45-minütige Highlight-Show „Regenbogenparade 26 – Pride and Party“ fasst die besten Momente und Höhepunkte des Tages zusammen.