Frau in Wohnung festgehalten: Heimlicher Notruf beendet Albtraum

Ein 25-Jähriger soll seine Ex-Partnerin in ihrer Wohnung stundenlang festgehalten und mit dem Umbringen bedroht haben. Die Frau konnte heimlich einen Notruf absetzen.

Die Frau konnte heimlich einen Notruf absetzen. Kurz darauf nahm die Polizei den Tatverdächtigen fest.

Die Frau konnte heimlich einen Notruf absetzen. Kurz darauf nahm die Polizei den Tatverdächtigen fest.

In Wien-Hietzing ist es am gestrigen Morgen zu einem Fall häuslicher Gewalt gekommen. Ein 25-jähriger österreichischer Staatsbürger steht im Verdacht, die Eingangstür eines Wohnhauses eingetreten und seiner ehemaligen Lebensgefährtin im Stiegenhaus aufgelauert zu haben.

Mit Messer bedroht

Laut Polizei soll der Mann die 26-Jährige überwältigt und zurück in ihre Wohnung gedrängt haben. Dort soll er die Frau über mehrere Stunden festgehalten und sie unter Vorhalt eines Küchenmessers wiederholt mit dem Umbringen bedroht haben. Hintergrund der Drohungen soll die Forderung gewesen sein, die gemeinsame Beziehung wieder aufzunehmen.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Gegen 9 Uhr gelang es der 26-Jährigen, ihr Mobiltelefon wiederzuerlangen. Der Tatverdächtige hatte ihr dieses zuvor abgenommen. Anschließend setzte die Frau unbemerkt einen Notruf ab. Beamte der Polizeiinspektion Preindlgasse nahmen den 25-Jährigen wenig später in der Wohnung vorläufig fest. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Staatsanwaltschaft eingeschaltet

Im Zuge ihrer Vernehmung gab die 26-Jährige an, dass es während der Beziehung wiederholt zu Gewaltanwendungen gegen sie gekommen sein soll. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 25-Jährige wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, der Freiheitsentziehung, der schweren Nötigung und der Sachbeschädigung auf freiem Fuß angezeigt.

Hilfe bei Gewalt: Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an. Weitere Ansprechpartner: WEISSER RING: 050 50 16 Frauenhelpline: 0800 222 555 Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217 Opfer-Notruf: 0800 112 112 Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.06.2026 um 11:55 Uhr aktualisiert