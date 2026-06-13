Unheimlich: Einbrecher späht Ziele in Wien aus und schlägt dann zu

Ein 48-jähriger Kroate soll in mehreren Wiener Bezirken Wohnungen ausgespäht haben. Nachdem er in eine Wohnung in Döbling eingebrochen sein soll, nahmen die Polizei den Mann fest.

Gerade als er wieder zuschlagen wollte, klickten die Handschellen.

Gerade als er wieder zuschlagen wollte, klickten die Handschellen.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) sind gestern auf das verdächtige Verhalten eines Mannes in einem Auto mit ausländischem Kennzeichen aufmerksam geworden. Der Mann soll in mehreren Wiener Bezirken offenbar Wohnungen ausgespäht haben.

Auf frischer Tat ertappt

Nachdem der 48-jährige kroatische Staatsangehörige über eine Terrassentüre in eine zuvor ausgekundschaftete Wohnung in Wien-Döbling eingebrochen sein soll, griffen die EGS-Beamten zu. Im Zuge eines koordinierten Zugriffs wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Bei anschließenden Durchsuchungen seines Rucksacks, seines Autos sowie seines Hotelzimmers im 15. Bezirk fanden die Beamten zwei Mobiltelefone, mutmaßlich gestohlenen Schmuck sowie rund 6.400 Euro. Die Gegenstände und das Bargeld wurden sichergestellt.

Landeskriminalamt ermittelt

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 48-Jährige wurde wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.06.2026 um 12:13 Uhr aktualisiert